Il n'est pas toujours facile de savoir commet rénover son logement et le rendre moins gourmand en énergie. Mais pour y voir plus clair, ce mois-ci, « 60 Millions de consommateurs » a publié un hors-série sur la rénovation énergétique.

D’abord avant de se lancer tête baissée, il faut penser à faire un DPE (Diagnostic de Performance Énergétique). Le service est payant mais cela ça va nous permettre d’avoir une idée concrète des futurs travaux à faire dans notre habitation.

Ensuite on fait appel à des professionnels, comme France Rénov’, par exemple. La plateforme va, entre autres, nous faire une estimation de notre budget, mais aussi nous parler des aides auxquelles on a droit, comme notamment MaPrimeRénov’.

Les travaux essentiels

Pour terminer, afin de voir sa facture de chauffage divisée par cinq voire six, il faut savoir qu’il y a six axes essentiels à ne surtout pas laisser de côté : le double-vitrage de nos fenêtres, l’isolation des sols, de la toiture et des murs, l’installation d’une ventilation à double flux et le remplacement de notre système de chauffage par un équipement plus efficace.