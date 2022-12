Repas de fêtes : les conseils du chef étoilé Christophe Hay

Si vous en avez marre du traditionnel saumon fumé et des huîtres, ce qui suit va peut-être vous intéresser… À l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs chefs du Centre-Val de Loire, pour leur demander conseils.

Christophe Hay, qui officie à Fleur de Loire à Blois (Loir-et-Cher) est réputé pour sa cuisine autour du poisson, et plus précisément du poisson d’eau douce. Sans grande surprise donc, il partage avec nous une idée de recette autour… du poisson !

Et pour cela, il a décidé de faire appel à ses souvenirs d’enfance. « Souvent, on gardait le joli brochet qu’on avait pêché dans l’année, et puis on le mangeait à Noël, nous avoue-t-il. C’est un poisson un peu mystérieux car il a de nombreuses arrêtes. Ma grand-mère le pochait et ensuite elle le laissait refroidir et elle détachait la chair (…) Cette chair de brochet justement est assez exceptionnelle ».