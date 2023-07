Résultats du bac 2023 pour l’Académie d’Orléans-Tours

Les résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel seront dévoilés dès 8h30, pour l’Académie d’Orléans-Tours. Certains joueront la carte de la tradition, en se rendant avec leurs camarades dans leur centre d’examen, pour découvrir les résultats affichés sur les grands panneaux devant l’établissement. D’autres préféreront un cadre plus intimiste, en se connectant sur internet. Les candidats pourront en effet savoir s’ils sont admis directement sur la plateforme Cyclades, ou sur le site de l’académie.

Selon les chiffres du ministère de l'Éducation, 718.723 candidats passent le bac cette année, notamment 2868 en Loir-et-Cher ou encore 6 212 en Indre-et-Loire. Les élèves ont débuté, pour rappel, par les épreuves de spécialités en mars, puis par les épreuves écrites et le grand oral en juin. Et comme chaque année, une session de rattrapage est organisée pour les non-admis. Pour le baccalauréat général, professionnel et technologique, les épreuves sont prévues les 5, 6 et 7 juillet 2023.

Pour rappel, les Terminales ont jusqu’au 7 juillet 2023 pour finaliser leur choix de formation sur Parcoursup.