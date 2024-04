Secret Story : de nombreux internautes déçus du jour de diffusion

C’est l’une des émissions cultes des années 2000. Secret Story fait son retour, et on sait désormais quand exactement ! Sur le réseau social X, le compte de l’émission de téléréalité annonce un retour le mardi 23 avril prochain, à 23H30. Oui, c’est en pleine semaine, et c’est précisément ce que de nombreux internautes ont pointé du doigt, tout autant que la diffusion de l’émission au printemps, et non en été, comme c’était le cas auparavant.