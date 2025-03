Nos idées sorties pour ce week-end du 7 au 9 mars

Le mois de mars rime souvent avec Carnaval. Et cette année ne déroge pas à la règle, avec de nombreuses animations programmées ce week-end autour du carnaval. Mais pas seulement ! Le 8 mars a lieu la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, des évènements sont également organisés. Voici une liste non exhaustive des évènements programmés près de chez vous.

Essonne

Savigny-sur-Orge célèbre la littérature avec son salon du livre ce samedi. Un rendez-vous qui met à l’honneur les femmes, en cette journée internationale des droits des femmes. L’auteure Marie Vingtras est la marraine de cette édition. Elle ira à la rencontre du public lors d’un brunch littéraire.

Ce week-end se tient également la 3ème édition du Salon du Livre d’Etampes. Une soixantaine d’auteurs vous attendent salle des fêtes Jean Lurçat.

Les femmes à l’honneur également ce vendredi et samedi à Marcoussis pour la 29ème édition du festival féminin « Elfondurock ». Sur scène, vous retrouverez uniquement des artistes féminines. Et parmi elles, Adé.

A Dourdan, 3ème édition ce dimanche de la fête des enfants et de la parentalité. Jeux, ateliers, et conférences pour les familles, les professionnelles et les enfants de 0 à 6 ans. Rendez-vous au gymnase Lino Ventura.

Loiret

Dans le cadre de la journée du droit des femmes, un événement dédié aux bien-être des femmes est organisé ce dimanche à l’Empreinte Hôtel. Ateliers yoga, maquillage, coiffure, mais aussi shooting photo, conseil en images, massages et conférence sur la confiance en soi sont programmés.

Le tribute band So Floyd dédié aux Pink Floyd est au Zénith d’Orléans ce vendredi soir. Puis samedi, c’est l’humoriste Jarry qui prend les commandes, et dimanche c’est le duo Calema qui sera sur scène. Au parc des expositions, le salon moto et deux roues se tient tout ce weekend.

Le Carnaval se poursuit ce week-end à Jargeau, avec de nombreuses animations programmées ce dimanche ! Avant-cela, rendez-vous également samedi au centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire pour les animations de carnaval.

Enfin L’Ard Trail de retour à Ardon ce weekend. 10ème anniversaire de l’évènement, avec cette année encore plusieurs formats proposés aux coureurs, allant de 10 à 50 km. C’est accessible à tous les niveaux et tous les âges.

Loir-et-Cher

La commune de Trôo met les femmes à l’honneur ce week-end à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Le festival « Trôo au féminin » accueille une trentaine d’exposantes, artisanes et leur talent. Elles vous présenteront leur activité dans des lieux insolites dans tout le village...

Broken Back est au Chato’do de Blois ce samedi. Après plus de 300 concerts aux quatre coins du monde, l’artiste Indie Pop Française est de retour sur le devant de la scène avec son tout nouvel album Smile Again.

L’humoriste Arnaud Demanche est sur la scène du BRG ce vendredi et samedi soir. Avec son spectacle « Faut qu’on parle », il évoque la liberté d’expression mais toujours avec une pointe de cynisme.

Indre-et-Loire

Un weekend riche encore côté spectacles, avec Damien Saez attendu ce vendredi soir au Parc Expo de Tours, de l’humour également samedi avec Thomas Angelvy à l’auditorium François 1er au Palais des congrès et Ragnar le Breton, à l’auditorium Pierre Ronsard. Et puis dimanche, Celtics Legends sera au Palais des congrès, tandis que Soprano enflammera le Parc expo de Tours.

Back to 2000 au Château de Jallanges ce vendredi soir. Un bal costumé, année 90/2000 est organisé. L’occasion de faire la fête dans un endroit d’exception. Un feu d’artifice sera tiré dans la cour d’honneur.

La salle des fêtes de Sorigny, elle, fête la Saint Patrick ! Passez à la mode irlandaise ce samedi le temps d’une soirée avec le groupe « Ghillie’s ».

Enfin c’est le carnaval à Saint Avertin, depuis mercredi et jusqu’à dimanche. Cette année, l’évènement est placé sous le thème des mille et une nuits. Avec au programme notamment une déambulation nocturne ce samedi, à partir de 18h30. Rendez-vous également ce weekend à La ferrière ou à Manthelan pour fêter le Carnaval.

Cher et Indre

Rendez-vous tout d’abord à Châteauroux pour la 1ère édition de la Japan Châteauroux ! De nombreux invités et exposants sont attendus, tout comme un beau programme d’animations et un concours de Cosplay ! Rendez-vous dès ce vendredi et jusqu’à dimanche au hall des expositions de Belle-Isle.

Le festival de musiques actuelles Les Scènes de Saint-Doul’ démarre ce vendredi. Jusqu’à dimanche, une soirée chanson rock, une soirée rock celtique, un tremplin avec de nouveaux talents et un atelier à destination des enfants sont organisés, au centre socio culturel de Saint-Doulchard.

Le carnaval de Saint-Gaultier a lieu ce dimanche. Jeux pour petits et grands, atelier maquillage, et bien sûr… un défilé sont au programme !

Enfin dimanche, le PEPSI d’Issoudun accueille le 15ème salon du pain, vin, fromage et produits du terroir. Près de 50 exposants sont annoncés.

Bourgogne et Allier

Rendez-vous ce week-end à Auxerrexpo pour un programme bien chargé. Tout d’abord, avec le salon du tatouage ! Plus de 80 artistes seront réunis. Concours de tatouage, piercing, concerts et spectacles sont programmés. Et puis samedi soir, on reste un peu dans l’ambiance avec le Rock en Fût Fest’. Concerts et bar à bières sont au programme… avec modération évidemment.

En revanche, dimanche, on reste à Auxerrexpo, mais on change radicalement d’ambiance avec le spectacle de Rémi Comptines. Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits, Rémi reprend en live les comptines préférées de vos enfants. Accessible dès l’âge de 7 mois.

A Magny-Cours, l’Agropôle du Marault vous accueille au Festival du Jeu. Les jeux, dans tous leurs états, vidéos, de plateau, de rôles… seront mis à l’honneur dès ce vendredi et jusqu’à dimanche.

Et puis mardi prochain, on le rappelle, la course cycliste « le Paris-Nice » passe par la Nièvre. Avec un contre la montre par équipes entre le circuit de Magny-Cours et Nevers.

Sarthe

Une belle programmation côté spectacle au Mans ce weekend. Julien Doré va enflammer la scène d’Antarès ce vendredi soir, avant de laisser place samedi à la Star Academy et dimanche à l’humoriste Inès Reg.

15ème édition ce vendredi et samedi du festival du livre jeunesse de la Ferté-Bernard. Le thème de cette édition est « Fantaisie médiévale ». Les visiteurs pourront notamment découvrir un camp médiéval, croiser des chevaliers en armes, et bien sûr rencontrer les auteurs. Ça se passe au centre culturel Athena.

Des festivités pour Carnaval à Sargé-les-le-Mans ce samedi. Kermesse, déambulation costumée et embrasement du bonhomme carnaval sont au programme. Rendez-vous à l’espace Scélia.

La Foire des cendres se poursuit à La Flèche. Jusqu’au 16 mars, de nombreux manèges à sensation pour attendent, avec également des animations programmées par les forains les week-ends.

Maine-et-Loire

Un escape game à découvrir à Durtal ce vendredi, sur le thème d’Harry Potter. Ça se passe à la médiathèque La Mosaïque. Hagrid a été agressé. Le ministère de la magie veut faire appel à vous pour les aider dans cette affaire délicate et retrouver le coupable à temps. C’est gratuit et accessible dès l’âge de 6 ans.

L'association "Passion Vignes et Vins" organise son Salon des Vins salle Balavoine à Tiercé. Venez à la rencontre des vignerons et des artisans locaux, autour de dégustations. Cette 7ème édition se tient samedi et dimanche.

Deux spectacles à découvrir ce weekend à l’Arena Loire de Trélazé. Ce samedi, revivez les plus grandes chansons françaises en live, avec les « 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises ». De belles reprises à découvrir également dimanche, avec cette fois la Star Académy. La dernière promotion fait sa tournée.