« Vive la magie » va vous émerveiller à Angers

C’est la 17ème édition du festival, et sa réputation n’est plus à faire. « Vive la magie » réunit depuis 2008 un casting international, avec des artistes venus du monde entier, qui se font rares en France. « On essaye de rassembler des artistes à la sensibilité magique différente », nous explique Céline Noulin, attachée de presse du festival. Dirigés par François Normag, ils proposeront néanmoins un spectacle commun et cohérent. « Il y a un fil conducteur. Tous les numéros sont reliés par un travail de mise en scène », précise Céline.

On ne parle donc pas d’une multitude de shows qui s’enchaînent les uns après les autres, mais bien d’un grand spectacle, qui interagit parfois avec le public. Avec la promesse de créer chez le spectateur un émerveillement et des émotions. « Il s’agit de mettre un fil émotionnel qui grandit au fur et à mesure du spectacle ».

Sensibilités magiques différentes

Sur scène, les numéros proposés seront divers et variés, puisque le festival met également un point d’honneur à montrer toutes les facettes de la discipline. « La magie, c’est une grande famille dans laquelle il y a plein de spécialités », précise Céline Noulin. Grande illusion, magie high-tech, ou encore mentalisme sont notamment au programme.

« On essaye de rassembler des artistes à la sensibilité magique différente (…) et ça forme une synergie ». Le public aura notamment la chance de découvrir le mentaliste québécois Michel Huot, à l’humour très contagieux, ou encore la poésie du magicien australien Raymond Crowe.

Spectacles et ateliers

Chaque année, le festival réunit en moyenne 30 000 spectateurs. A Angers, deux séances sont programmées le 29 mars à 16h30 et 20h. Et en parallèle, des ateliers sont également proposés, pour enfants mais aussi, et c’est une grande nouveauté cette année, pour les ados et adultes ! Il est nécessaire de réserver son créneau en amont, sur le site du festival.