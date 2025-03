Taylor Swift victime d’une escroquerie à 600 000 dollars

L’affaire aura duré un peu plus d’un an, entre 2022 et 2023. Comme le rapporte NBC, une femme de 31 ans et un homme de 20 ans, ont été inculpés de vol qualifié par le procureur du Queens (New-York).

Taylor Swift mais aussi Adele et Ed Sheeran

Le jeune homme travaillait pour un sous-traitant d’une plateforme d’achat et de revente de billets de spectacle (StubHub). Après avoir intercepté les commandes de tickets, ils les envoyaient à deux complices qui les revendaient à prix d’or ensuite. Ils auraient ainsi réalisé près d’un millier de fois cette opération, récoltant au passage plus de 600 000 dollars de bénéfices.

L’escroquerie portait également sur d'autres concerts (Ed Sheeran, Adele) et des rencontres sportives.