Roche Bobois s'agrandit à Orléans !

Roche Bobois propose des collections originales, une fabrication exclusivement européenne et un haut niveau de personnalisation, ainsi que d es meubles conçus en collaboration avec des designers de renom (Marcel Wanders, Kenzo Takada, Ora Ito, Cédric Ragot, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks...) et de grandes maisons de couture (Jean Paul Gaultier, Missoni Home, Christian Lacroix Maison).

Roche Bobis, c’est le savoir-faire, la créativité et l’innovation : des valeurs au cœur d’un conception de l’art de vivre. Pour ces créations automne-hiver, la marque a imaginé pour vous de nouvelles formes, de nouvelles nuances de couleurs, de nouveaux mariages de matières.

Ce nouveau magasin Roche Bobois à Fleury-les-Aubrais offre une « extension de 500 m2 portant la surface totale à 1370m2 » précise le propriétaire Nicolas Vrain . Vous y retrouvez tout ce qui fait l'esprit même de Roche Bobois : la créativité des nouvelles collections, la personnalisation, le conseil, la réalisation de vos projets en 3D... et une équipe dédiée de professionnels de la décoration qui saura vous accompagner dans l'élaboration et la réalisation de votre projet de décoration intérieure.

SERVICE CONSEIL EN DÉCORATION

Depuis toujours, Roche Bobois développe ses collections en partenariat avec des designers, architectes et créateurs. En étroite collaboration avec des talents confirmés ou émergents, naissent ainsi des meubles pensés pour être à la fois beaux et fonctionnels, pour répondre à une certaine idée du design: le design à vivre.

Le service conseil décoration Roche Bobois, ce sont des équipes de décorateurs d’intérieur et d’experts 3D à votre disposition pour donner vie à vos projets de décoration. Ces équipes vous apporteront leur expertise du design et leur savoir–faire et vous accompagneront à chaque étape de votre réflexion.

L'expérience des décorateurs Roche Bobois et leur capacité à imaginer des solutions en accord avec vos envies sont des éléments très importants dans la construction de votre projet. Et pour vous permettre d’imaginer ce que sera votre futur aménagement, ils s'appuient aussi sur des outils de conception 3D à la pointe de la technologie.

À l'aide de puissants logiciels de conception 3D et à partir de vos plans, votre intérieur est reproduit et vos meubles positionnés à leur futur emplacement. L'image est ensuite finalisée pour un rendu photoréaliste des textures, des reflets et des couleurs. Vous visualisez ainsi, de chez vous, votre sélection de produits dans votre environnement réel.