Santa sort son nouvel album, après son tube "Popcorn salé"

On l'avait vue dernièrement livrer une impressionnante prestation au Printemps de Bourges, Santa sort ce vendredi 24 mai son nouvel album : "Recommence moi". Leadeuse inspirée du groupe de rock Hyphen Hyphen, l'autrice-compositrice-interprète s'est lancée en parallèle dans une carrière solo en sortant d'abord un EP en novembre 2022 : "999". À l'intérieur, on pouvait notamment écouter le hit "Popcorn salé", mais aussi les très beaux titres "Où va le temps qui s'en va" et "Qui a le droit".

Un feat avec Christophe Willem

Trois chansons qui se retrouvent dans son premier album solo, tout comme son dernier single "Recommence moi", sorti en mars dernier. Au total, Santa propose à ses fans 11 titres rendant hommage à la pop et la variété françaises des années 70', 80' et 90'. Sans oublier un feat avec Christophe Willem sur "Les Larmes ne coulent pas".

Santa partira ensuite en tournée dans toute la France pour défendre son opus, notamment aux Francofolies de La Rochelle le 11 juillet, ou encore à Terres du Son, à Monts en Indre-et-Loire, le 14 juillet. Mais, si on se réfère à l'un de ses derniers concerts au Printemps de Bourges, nul doute que la Niçoise saura convaincre les foules.