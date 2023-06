Saône-et-Loire : un élevage de chevreaux épinglé par l’association L214

L’association de défense des animaux L214 révèle ce jeudi de nouvelles images chocs prises au sein d’un élevage de chevreaux à Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-et-Loire). Une station d’engraissement qui travaille pour Cabri Production, une société du groupe LDC, leader de la viande de poulets en France connu pour ses marques Le Gaulois, Maître CoQ ou encore Marie.

"Dans cet élevage, l’enfermement et l’entassement des chevreaux dans des boxes de taille réduite et sans accès à l’extérieur empêche les animaux d’exprimer leurs comportements naturels comme grimper, jouer, sauter", détaille l’association dans un communiqué. "Séparés de leur mère peu de temps après leur naissance, certains chevreaux n’ont pas eu le temps d’apprendre à téter et peinent à s’alimenter avec les appareils d’allaitement installés dans l’élevage".

Résultat : des chevreaux agonisent tandis que d’autres déjà morts gisent au milieu de leurs congénères avant d’être entassés dans des bacs d’équarrissage. "Les autres animaux sont envoyés à l’abattoir et tués à l’âge d’un mois environ", poursuit L214.

550 000 chevreaux abattus chaque année

Des conditions qui ont poussé l’association à porter plainte contre Cabri Production et l’élevage saône-et-loirien pour "mauvais traitements commis sur des animaux". Selon l’AFP, LDC a indiqué que les résultats sanitaires de cet élevage indépendant étaient "conformes aux normes". Néanmoins une "enquête approfondie" sera menée.

Chaque année en France, 550 000 chevreaux sont abattus d’après l’association de défense des animaux, considérés comme "des sous-produits de l’industrie du lait de chèvre".

Attention, certaines images ci-dessous peuvent être difficiles.