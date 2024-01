Sarthe : deux amis deviennent châtelains après un achat fou !

Il aura fallu au total 18 mois de recherche et 17 visites de propriétés pour que Jérémy Nabais et Martin Menez tombent sur « cette pépite », comme dit ce dernier. Le château est situé à Fontenay-sur-Vègre dans la Sarthe. « Dès lors qu’on a vu le domaine, on s’est dit que c’était une bonne opportunité pour le projet qu’on voulait en faire », précise Martin, tombé dans le domaine de la pierre quand il était « tout petit ».

Visite guidée

Mais à quoi ressemble ce fameux bien dans lequel la famille des précédents propriétaires a vécu plus de 400 ans ? Martin nous fait la visite guidée : « c’est un parc de 12 hectares avec un champs, un verger, deux rives, et un moulin effondré. Il y a aussi six bâtiments principaux. Un gite, une ancienne grange, une cave, la plus grande du département. Elle est voutée et fait près de 180 mètres carrés. C’est peut-être la pièce maitresse du domaine. Il y a aussi des écuries, et, enfin, ce château de 300 mètres carrés au sol sur trois niveaux, avec une enfilade de salons et de cheminées, de la tommette au sol. » On s’y croirait.

Prix de la bâtisse ? 750.000 euros. Cependant, le duo d’entrepreneurs n’a pas été le seul à avoir acheté le manoir. En effet, les deux jeunes hommes ont été aidés grâce à une campagne de financement participatif, mais aussi 33 co-actionnaires venus apporter leur expertise.

Au-delà de cette somme, les deux acheteurs vont aussi en avoir pour plus 500.000 euros de travaux. Car l’objectif, à long terme, est d’ouvrir le lieu au grand public en organisant des mariages, des séminaires, et en proposant aussi des expositions, des concerts ou des vernissages. En revanche, patience, les travaux ne commenceront qu’au mois de mars, et les premières locations sont prévues d’ici l’été prochain.