Carrefour affichera, dès lundi, des étiquettes sur les produits concernés par la « Shrinkflation ». Cette pratique, intensifiée par les industriels depuis la hausse de l’inflation en France, consiste à présenter un packaging similaire pour un produit, retirer un peu de son contenu mais conserver le même prix, voire l’augmenter. Invité de « C dans l’air » sur France 5, le PDG de Carrefour a annoncé le déploiement de ces étiquettes « sur les produits sur lesquels on a de la shrinkflation, qui dira : ce produit a vu son contenant baisser et son prix augmenter ».

L’objectif, d’après le PDG de l’enseigne, est d’avoir « une information la plus fiable possible pour les consommateurs, parce que c’est inacceptable de faire ».

Bruno Le Maire... remonté !

La déclaration n’a pas du tout plu aux industriels, qui dénoncent une hypocrisie. Certains pointent même le fait que les distributeurs ont accepté de mettre en vente ces produits, raison pour laquelle il n’y aurait, selon, aucune arnaque dans la pratique.

Bruno Le Maire, lui, n’est pas du même avis. Le ministre de l’Économie a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il était inadmissible de recourir à ce type de pratique. Ainsi, le Conseil national de la consommation sera saisi dans le courant du mois de septembre afin de mener une enquête sur la « shrinkflation ».