« Something Beautiful », le nouvel album de Miley Cyrus est sorti

Réitéra-t-elle le succès de son hymne féministe Flowers sorti il y a deux ans ? C’est ce qu’on souhaite à Miley Cyrus. La chanteuse de 32 ans a dévoilé ce vendredi son nouvel album « Something Beautiful », le neuvième opus de sa carrière débutée il y a vingt ans.

Cet album, l’artiste le définit comme un opéra pop, de treize morceaux et autant de clips. Un album « visuel », mêlant rock, synth-pop et jazz, inspiré par « The Wall » des Pink Floyd. Elle dit avoir voulu créer une œuvre « hypnotisante et glamour », explorant des thèmes comme la destruction, la souffrance et la beauté.

Le film « Something Beautiful », sera dévoilé en avant-première le 6 juin à New-York, avant une sortie mondiale le 27 juin.