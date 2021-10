Pour la deuxième année consécutive, le tant attendu film The Batman de Matt Reeves a été au centre de la conférence en ligne DC FanDome. Et comme l’année dernière, l’événement s’est clôturé, ce samedi 16 octobre, avec des images inédites du film. Mais cette fois-ci, plutôt qu’un nouvel « aperçu » (teaser), le studio Warner Bros et DC Comics proposent une bande-annonce complète, longue de 2 minutes et 39 secondes. De quoi introduire plus largement Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier noir et sa partenaire Zoe Kravitz dans celui de Catwoman.

PLUS SOMBRE, PLUS TERRIFIANT

Et à en juger ces nouvelles images, Batman n’est pas vraiment humain. Ou, du moins, il ne semble pas l’être. Le super-héros le déclare lui-même : « Je suis la Vengeance ». Une description qui se confirme quelques secondes plus tard quand le personnage se fait tirer dessus sans en subir les effets, qu’il se déchaîne sauvagemment à base de violents coups de poing sur une victime ou qu’il traverse un mur de flammes avec sa Batmobile et s’en sort indemne. Batman/Brune Wayne apparaît donc encore plus sombre et presque aussi terrifiant que les criminels de Gotham City, mais il semble surtout très perdu. « Tous ses combats sont très personnels (…). Il n’a pas encore bien défini qui était Batman et il s’y perd », a d’ailleurs commenté l’acteur.

RENDEZ-VOUS EN 2022

Le film The Batman de Matt Reeves avec au casting Robert Pattinson (Batman), Zoe Kravitz (Catwoman), Collin Farrell (Pingouin), Paul Dano (Sphinx), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) et Peter Sargaard (Gil Colson), entre autres, sortira au cinéma en mars 2022.