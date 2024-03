The Idea Of You, film réalisé par Michael Showalter pour Amazon Prime Video, semble être en bonne passe de casser des records ! Le trailer du long-métrage diffusé le 2 mai prochain sur la plateforme de streaming, a déjà récolté plus de 10 millions de visionnages, ne serait-ce que sur YouTube.

Cette comédie-romantique met en scène Anne Hathaway (Le Diable S’habille en Prada) et Nicholas Galitzine (Nos Coeurs Meurtris). La première interprète une mère au foyer de 40 ans qui se rend à un concert du groupe de Hayes Campbell, incarné par Galitzine… de 18 ans son cadet. Une relation amoureuse complexe va ainsi se créer entre les deux protagonistes.

Un film inspiré de la vie d’Harry Styles ?

The Idea Of You est une adaptation du roman éponyme de Robinne Lee, qui co-produit le film. Rien ne peut le vérifier, mais de nombreux internautes et même certains médias affirment que l’histoire développée dans le livre se calque sur la trajectoire de vie d’un certain Harry Styles, ex-membre du boys band One Direction.