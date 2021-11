Thomas Pesquet dévoile une photo du Mans vu de l’espace

« Je suis rentré avant d’avoir fini la série ! », a dit jeudi soir sur ses réseaux sociaux l’astronaute Thomas Pesquet. Il a dévoilé une photo de la préfecture de la Sarthe en fin d’après-midi. Le cliché a été pris depuis la station spatiale internationale dont il est revenu le 9 novembre après quasiment six mois passés à bord.

Thomas Pesquet note que si « Le Mans est connue internationalement pour sa célèbre course automobile », la ville a aussi « de nombreux autres atouts », reconnaissant « beaucoup aimer le Vieux Mans ».

« On a jamais vu Le Mans d’aussi haut », a réagi amusé le compte de la marque territoriale, Of course Le Mans.