Tom Gregory : "Ça serait très rock’n’roll de dire non à Harry Styles !"

Ce mercredi 20 septembre sur Vibration, le chanteur anglais était de passage dans L’Équipe du Matin pour parler english breakfast, Tinder et troisième album en compagnie d’Albanne, Elwis et Théo.

Une interview aux airs de retrouvailles. Pendant une heure, Tom Gregory a retrouvé Vibration et L’Équipe du Matin ce mercredi, lui qui avait lancé le Tour Vibration à Châteauroux le 1er septembre devant 15 000 personnes. Un moment exceptionnel pour l’artiste de 27 ans. "C’était vraiment bien ! Je n’ai pas fait tant de scène que ça en France donc quand je viens et qu’il y a 15 000 personnes c’est génial". Il faut dire que le chanteur originaire de Blackpool (Angleterre) commence à se faire une place en France, après avoir acquis une grande notoriété dans les pays Scandinaves ou encore en Allemagne. Tinder, bacon et Harry Styles À travers les différents jeux concoctés par Albanne, Elwis et Théo, Tom Gregory s’est livré sur son quotidien. Quand on lui demande lequel des petits déjeuners est le meilleur entre l’english breakfast et les viennoiseries françaises, la réponse est sans appel. "Le petit déjeuner anglais est le meilleur ! L’image qu’en ont les Français c’est un peu dégoutant mais avec de bonnes saucisses d’Écosse, du bacon danois et un pain de qualité c’est vraiment pas mal !", s’est-il exclamé. Plus difficile en revanche pour le chanteur anglais de répondre quand on lui pose le dilemme de choisir entre Harry Styles et les Français de Phoenix pour un featuring, ses idoles étant plus jeune. "Ça serait très rock’n’roll de dire non à Harry Styles, mais je pense qu’aucun artiste ne pourrait refuser !". L’interprète de Fingerprints est aussi revenu sur son expérience sur Tinder qui a tourné court. "Quand j’étais en Allemagne et que j’étais célibataire, j’avais un profil Tinder et c’était au moment où mes chansons commençaient à bien marcher là-bas. Du coup les gens m’ont reconnu et pensaient que c’était un faux compte !". Résultat : il est viré de l’application. "Pourtant j’avais matché...", souffle-t-il en rigolant.

Une collaboration avec Pink ? Celui qui a fait ses débuts sur le plateau de The Voice UK en 2012 était aussi (et bien sûr) là pour parler musique. Notamment du single sorti le 1er septembre dernier réalisé avec Lost Frequencies qui l’amène sur d’autres sonorités plus électro. "Comment ça s’est fait ? Je l’ai pris en otage jusqu’à ce qu’il dise oui", plaisante le musicien de 27 ans avant de reprendre plus sérieusement. "On se connaissait depuis un bout de temps et on avait déjà parlé de faire quelque chose ensemble mais ce n'était pas le bon moment. Et puis la bonne chanson s’est présentée, j’ai entendu une version de Dive et c’était celle-là". Tom Gregory s’est aussi livré sur la star avec qui il rêverait de travailler. "J’ai toujours dit que je voulais faire une chanson avec Pink mais elle ne le sait pas". Le message est passé ! Après deux albums sortis en 2020 et 2021 et une tournée actuellement en Europe, le natif de Blackpool sera sur la scène du Bataclan le 2 novembre prochain à Paris. Sans aucune pression. "Je suis surtout très excité, je n’ai jamais joué à Paris", explique-t-il. Et quid d’un troisième album ? "Je l’écris en ce moment mais quand est-ce qu’il sortira, ça je ne sais pas. Je reviendrai vous le présenter... dans 10 ans peut-être !". C’est bien noté Tom ! Retrouvez le live de Tom Gregory ci-dessous :

