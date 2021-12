Tours : la première adjointe Cathy Münsch-Masset démissionne de ses fonctions

Cathy Münsch-Masset n’est plus première adjointe à la mairie de Tours. L’élue l’a annoncé ce lundi 6 décembre. Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, elle est poursuivie pour recel d'abus de confiance aggravé dans un dossier de détournement de fonds impliquant son mari, directeur de l’Apajh 37, une association venant en aide aux adultes et jeunes handicapés. Il est soupçonné d'avoir détourné de nombreux chèques entre 2018 et 2020 pour un montant de plus de 350.000 euros.