Tours : le jeu Tchatbox relance les conversations à table

Comment apprendre à mieux se connaitre ? Guillaume Gleize a trouvé la solution : Tchatbox ! Le photographe tourangeau a créé pendant le confinement un jeu de questions / réponses. Au départ, c’était une simple idée pour s’amuser en famille ou entre amis pendant le confinement. Mais face à l’engouement de l’entourage, Guillaume Gleize a cherché un éditeur.

Le concept est simple : chacun tire à tour de rôle une question, et y répond ; des questions qui lancent par la suite des sujets de conversation.

« Je me suis rendu compte que quand on rencontre des personnes qu’on ne connait pas trop (…) il y a beaucoup de conversations qui m’ennuient, avoue Guillaume Gleize. Vous savez quand on se met à parler poliment de la rentrée des classes des enfants, de l’assurance voiture, ou du prêt immobilier… Je me dis « c’est pas possible, les gens m’intéressent mais pas ça ! » ».