Tours : le pot-au-feu géant vu par le Top Chef Ambroise Voreux

Le principe est simple : la confection et la vente de part de pot-au-feu, au profit des Restos du cœur. Comptez 6 euros la part, 9 euros avec fromage et dessert, et vous pouvez même acheter une part de pot au feu dite « suspendue ». En clair, vous payez une part qui sera distribuée à une association.

Né il y a près de 30 ans, l’évènement a connu quelques évolutions, notamment avec l’installation d’une municipalité écolo. Une version végétarienne du pot-au-feu est notamment proposée depuis quelques années. Depuis 3 ans maintenant, il est également possible d’acheter sa part de pot-au-feu sur les marchés de la ville, ou bien de la déguster au banquet des Halles

Version Top Chef

Cette année, la ville de Tours a voulu donner à l’évènement un accent gastronomique en faisant appel au chef tourangeau Ambroise Voreux, ancien candidat de l’émission Top Chef sur M6. Ce dernier a donc travaillé avec les cuisines centrales de la ville pour proposer sa version revisitée du pot-au-feu.

La version avec viande sera alors accommodée d’un bouillon à base de citronnelle et de chou vert frisé. La version végétarienne sera à base de miso, de pois cassés et de mirepoix de légumes.

5000 parts en vente

Ce samedi, 5000 parts de pot-au-feu seront proposées à la vente, dans le but de récolter 30 000 euros pour les Restos du cœur. « On voit depuis le début du mandat que nous sommes sur une manifestation qui évolue positivement. Chaque année on fait un peu mieux. On est arrivé à un chiffre record l’an dernier de 29 500 euros qu’on espère battre cette année », nous précise Iman Manzari, adjoint au commerce. Réponse donc ce samedi.