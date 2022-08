Tours : polémique autour du port du burkini au centre aquatique du Lac

La polémique continue à Tours, après une publication facebook (depuis supprimée) où la direction du centre aquatique du Lac admettait tolérer le port du burkini. Ce lundi 8 août, Tours Métropole Val de Loire indique « ne pas cautionner les propos tenus par la direction, qui exprime un avis personnel non conforme au règlement et contraire au principe de neutralité de service public ».

Une à deux personnes par semaine

Comme rapporté par le journal La Nouvelle République, la direction de l’équipement géré par Récréa indiquait qu’il fallait « nous adapter cultuellement à notre société qui évolue ». Elle indiquait aussi que le burkini respectait les conditions d’hygiène, car en matière lycra et non porté à l’extérieur. Selon la direction, « cela concerne une à deux personnes par semaine, sur les 450.000 usagers accueillis chaque année ».

Selon Tours Métropole Val de Loire, « seuls les slips de bain, jammers (maillots de bain sportifs moulants) et boxers de bain sont acceptés », comme le stipule le règlement intérieur (qui mentionne toutefois explicitement l’interdiction des tenues de ville et sous-vêtement, mais pas du burkini). La collectivité « demande expressément au délégataire Récréa de veiller au respect du règlement intérieur et de ne pas prendre position au nom de Tours Métropole Val de Loire en dehors du cadre de sa délégation ».