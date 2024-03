Tours : une étude auprès de 800 enfants sur l’apprentissage du français

Cette étude, appelée Presad, va donc être menée auprès de 800 enfants scolarisés en France, dont 300 à Tours ; le tout sur la base du volontariat des parents. L’objectif sera alors de d’identifier des facteurs qui facilitent l’apprentissage, ou alors le rendent difficile, de la lecture et de l’orthographe. « Nous allons suivre les mêmes enfants sur 3 ans, précise la chercheuse Racha Zebib. Là, ce sont les premiers entretiens avec les enfants de grande section maternelle, puis on doit les revoir en CP et en CE1».

Autre particularité de cette étude, ce sont la multitude de facteurs pris en compte, contrairement à d’autres qui se focalisaient sur un ou deux éléments. L’objectif est de brasser large et de voir si des similitudes ressortent chez les enfants. « Quand je dis « facteurs », ça peut être par exemple son attention, sa mémoire, son langage, son vocabulaire (…) c’est en ce qui concerne l’enfant lui-même. Et puis, il y a d’autres facteurs liés à l’environnement comme la présence ou l’absence de bilinguisme, de difficultés dans la famille, ou une prématurité chez l’enfant ».

Dans l’idéal, les chercheurs espèrent pouvoir identifier des facteurs qui permettront alors de fournir des recommandations pour rendre l’apprentissage meilleur. « Les premiers résultats complets, on pourra les avoir en 2028-2029 », précise Racha Zebib.

Le projet, financé par l’agence nationale de la recherche, est donc réalisé à Tours avec les universités de Nantes et Lille, et en collaboration avec de nombreuses écoles.