Trophées du sport : à vos votes pour élire le bénévole de l’année !

Cette toute première cérémonie est organisée par la République du Centre et le Département du Loiret. Elle aura lieu le 7 octobre prochain au Zénith d’Orléans. Et donc à cette occasion sera remis le trophée du bénévole de l’année. Trois finalistes sont en lice, et vous avez jusqu’au 13 septembre pour voter !

Alexandrine Mirivel est bénévole au Smoc handball Saint-Jean-de-Braye. Elle s’occupe du digital, en publiant notamment régulièrement les résultats des matches et des photos.

est bénévole au Smoc handball Saint-Jean-de-Braye. Elle s’occupe du digital, en publiant notamment régulièrement les résultats des matches et des photos. Jean-Michel Pourin s’investit depuis plus de 10 ans auprès de l’US Orléans. Il s’occupe notamment de la gestion des équipements pour les équipes de l’association.

s’investit depuis plus de 10 ans auprès de l’US Orléans. Il s’occupe notamment de la gestion des équipements pour les équipes de l’association. Enfin le couple Dany et Jean-Bernard Porthault s’occupent, quant à eux, du bar à champagnes lors des matches de l’Orléans Loiret Basket et ce… depuis 18 ans ! Ils s’investissent également sur le CO’Met Orléans Open.

Pour voter pour le bénévole de l’année, rendez-vous directement sur le site de La République du Centre ou alors en cliquant ICI.

Pour le gagnant, réponse donc le 7 octobre prochain !