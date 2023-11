Tumbling : deux Sarthoises représentent la France aux championnats du monde

C’est un sport dont on a déjà parlé sur Vibration : le tumbling. Une discipline dérivée de la gymnastique qui consiste à enchaîner huit acrobaties sur une piste de 25 mètres de long et 2 mètres de large.

Du 9 au 12 novembre auront lieu en Angleterre les championnats du monde, auxquels deux sarthoises participent : Candy Brière Vétillard, que l’on a déjà interviewée l’an dernier, et Maëlie Abadie. Celle-ci a d’abord démarré avec la gymnastique artistique à l’âge de 7 ans, avant de commencer le tumbling à 10 ans, lorsque ses parents ont créé au Mans une section tumbling. Quand elle a voulu s’orienter vers le haut niveau, en 2014, elle a décidé d’arrêter la gymnastique artistique, pour se consacrer pleinement au tumbling. L’année suivante, Maëlie intégrait le collectif France.

Réaliser « des choses extraordinaires »

La jeune femme de 23 ans nous dit que, dans ce sport, elle aime « beaucoup les sensations que ça procure, des choses qu’on ne trouve pas dans la vraie vie, si je puis dire. Des sensations particulières, comme voler, accomplir des acrobaties que tout le monde n’est pas capable de faire », bref, réaliser « des choses extraordinaires ».

Dotée déjà d’un palmarès plus que conséquent, la vice-championne de France toutes catégories révèle comment elle se sent à la veille du top départ : « je suis déterminée, j’ai très envie de faire de beaux championnats, ça faisait longtemps que j’attendais cette sélection, j’étais remplaçante l’an dernier. J’ai fait une simulation de compétition à l’entrainement dernièrement, ça s’est très bien passé, j’ai réussi mes deux séries. Je suis plutôt confiante et j’ai très envie de montrer tout ce travail sur ces championnats du monde. »

Dans le viseur

Son objectif est de réussir ses séries « pour n’avoir aucun regret », et la Sarthoise souhaiterait battre son record : « c’est possible si c’est ce que je fais en entrainement. » Elle vise également une finale en individuelle, et un podium par équipe.

À peine les championnats du monde terminés que Maëlie enchainera quelques semaines après avec les championnats de France par équipe. Ensuite, la jeune femme partira pour une expérience à l’étranger, en stage en Australie, « pour apprendre leur culture, car les Australiens sont champions du monde chez les 11-12 ans et les séniors ». Même à l’autre bout du monde, le tumbling ne semble jamais très loin.