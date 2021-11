Direction le Japon ! Pour son mini-programme intitulé Tiny Homes diffusé sur Youtube, IKEA innove. En plein centre-ville de Tokyo, la célèbre enseigne suédoise de décoration et d’ameublement a transformé un petit espace de 10 m2 en un petit studio moderne et fonctionnel. Chaque centimètre a été exploité ! « La clé, c’est de bien exploiter l’espace à la verticale. En divisant la pièce en trois, de nouvelles possibilités s’ouvrent dans cet espace limité », indique la marque sur son site internet. À l’intérieur ; on retrouve bien sûr uniquement des meubles et des accessoires de la marque (photos ci-dessous).

Et bonne nouvelle ! Dans le dernier épisode de Tiny Homes (vidéo ci-dessous), le personnage Blahaj, un requin reconverti en agent immobilier, annonce que le lieu est destiné à la location pour seulement 99 yens par mois pendant un an, soit l’équivalent d’un loyer à moins de 1 euro, et ce, jusqu’au 15 janvier 2023. Le locataire devra seulement payer ses propres factures de services publics. En bref, une sacrée aubaine !

Pour candidater, la marche à suivre est simple. Le futur locataire doit être âgé de plus de 20 ans et déposer son dossier entre le 24 novembre et le 3 décembre prochain en scannant le QRCode affiché à la fin de la vidéo.