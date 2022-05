Record du monde: il reste 84 ans au sein de la même entreprise

Walter Orthmann est rentré en 1938 au sein de l’entreprise de confection textile Industrias Renaux, située à Santa Catarina (sud du Brésil)... Il avait alors 15 ans.

D’abord préparateur de marchandises, Walter a vite évolué pour devenir directeur des ventes ; grâce à sa maîtrise de l’allemand, notamment, rapporte le site démotivateur.fr.

« En 1938, les enfants devaient travailler pour aider et soutenir la famille. En tant que fils aîné de cinq enfants, ma mère m'a emmené chercher un emploi à l'âge de 14 ans », a-t-il expliqué Walter

En tout, il sera resté 84 ans au sein de la société. Un record enregistré au livre Guiness des records en janvier dernier.

En 100 ans, le moins que l’on puisse dire, c’est que Walter Orthmann a été le témoin des différents bouleversements mondiaux. Il en a tiré sa formidable capacité d’adaptation qui fait sa force. Mais quand on lui demande le secret de sa longévité en entreprise, Walter confie qu’il suffit de travailler pour la bonne entreprise et dans un domaine où l’on se sent motivé. On prend note.