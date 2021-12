Mignonnerie en puissance ! Une vidéo partagée par The Sun refait surface sur internet. On y aperçoit un écureuil grignoter des graines sur le bord d’une table de pique-nique située devant une maison d’Inver Grove Heights, dans le Minnesota (États-Unis). Le « regard hébété » et « l’air hagard », l’animal lutte pour tenir sur ses pattes arrière et tangue à plusieurs reprises avant de se retenir de justesse pour éviter la chute.

Selon Kathleen Morlok, la propriétaire de la maison, l’écureuil serait « ivre », car il aurait en réalité grignoté des fruits fermentés, tels que des poires et des pommes, initialement destinés au cochon de la famille, Hamlet. « J’ai trouvé un vieux sac de poires dans le frigo, au lieu de les jeter à la poubelle, je les ai déposés pour Hamlet, mais je n’avais pas vu qu’il n’avait pas tout mangé jusqu’à ce que je vois le petit écureuil roux s’enfuir avec dans les arbres », explique-t-elle. La séquence amuse beaucoup les internautes, même si certains s’inquiètent toujours de l’état de l’écureuil.