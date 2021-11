Un éleveur indrien lance un appel aux dons pour sauver son exploitation

Comme beaucoup d’agriculteurs, Jean-François Goumain se trouve en grande difficulté financière. Il gère seul une exploitation familiale qui appartenait à sa grand-mère, et ses 130 animaux. Mais en 2014, une nourriture trop riche en urée rend malade ses vaches, et l’exploitation commence petit à petit à perdre sa trésorerie.

L’engrenage s’enclenche. Faute d’argent, Jean-François peine de plus en plus à payer les médicaments ou le vétérinaire pour ses bêtes. Ces dernières donnent de moins en moins de lait. Et finalement, le 5 mai 2021, l’éleveur est placé en liquidation judiciaire.

S’il assure que ses bêtes vont mieux, l’Indrien ne parvient tout de même pas à éponger ses dettes. Il a donc lancé une cagnotte Leetchi. Jean-François explique également rechercher « un avocat pas trop cher qui accepterai de faire valoir (nos) droits », pour éviter la liquidation judiciaire. Cette dernière pourrait être prononcée à la fin de l’année 2021.