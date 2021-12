Un homme traverse la France en Uber, la facture est salée

Pour rejoindre la Bretagne depuis Marseille, plusieurs options : l’avion, le train, le covoiturage ou la marche (si vous avez de bonnes chaussures aux pieds !). Pourtant, aucune de ces solutions ne semblait convenir à un jeune Breton qui, le 30 mai 2020, a commandé un chauffeur Uber au départ de la cité phocéenne pour rejoindre le domicile de ses parents à Plumieux, non loin de Loudéac dans les Côtes-d’Armor, soit littéralement l’autre bout de la France. Plus de 1 229 kilomètres parcourus en voiture et une facture s’élevant à 1 607 euros. Un record pour le leader des réservations en ligne de services de transports.

1 229 KILOMÈTRES AU COMPTEUR

En effet, aujourd’hui, plus d’un an après, l’entreprise se félicite de cette course exceptionnelle désormais considérée comme la plus longue jamais réalisée en France depuis les dix dernières années : « Moez [le chauffeur Uber] n’a pas hésité à traverser la France pour lui permettre d’arriver dans les meilleurs délais au chevet de son père. Cela témoigne vraiment de l’engagement d’un chauffeur Uber pour son passager ».

UN RECORD POUR UBER

D’après Ouest-France, ce trajet insolite entre Marseille et Plumieux était toutefois nécessaire pour le jeune homme qui, à cause des nombreux confinements liés à la pandémie de Covid-19, n’avait plus revu sa famille depuis plusieurs mois, et notamment son père, très malade. Mais pas facile de trouver un chauffeur prêt à effectuer une si longue distance. Les refus ont été nombreux avant de trouver « la perle rare ».