Covid-19 : un homme vacciné 217 fois intéresse les scientifiques

On tient là probablement un record du monde. Un homme de 62 ans, résidant de Magdebourg, dans le centre de l’Allemagne, intéresse particulièrement les scientifiques pour une raison assez surprenante : le sexagénaire a été vacciné à 217 reprises contre le Covid-19, par des vaccins à Arn-messager et par plusieurs laboratoires différents.

L’étude menée par les scientifiques de différentes universités allemandes se concentre sur les effets d’un tel nombre de vaccinations sur le système immunitaire. Et il apparaît, selon la publication du 4 mars dernier dans The Lancet Infectious Diseases, que le principal intéressé semble avoir développé un nombre très importants de cellules T, qui participent à la destruction des cellules infectées par le Covid-19. Le patient ne semble d’ailleurs pas avoir déjà été infecté par le virus, les scientifiques n’ayant trouvé aucune trace de contamination. Mais le sexagénaire peut avoir été contaminé il y a plusieurs années, et les traces de Covid-19 peuvent avoir déjà disparu.

Une enquête ouverte par la police

Auprès de l’AFP, nombreux sont les scientifiques à témoigner sur ce sujet. Et ils sont unanimes : jamais un tel nombre de vaccinations n’a été observé sur une seule et même personne. Il est probable que cet Allemand de 62 ans soit, à ce jour, l’homme le plus vacciné au monde. Les scientifiques en profitent par ailleurs pour rappeler qu’il est déconseillé de recevoir autant d’injections d’un vaccin. Contre le Covid-19, les préconisations n’ont pas changé : trois doses de vaccin pour tout le monde, et des doses supplémentaires pour les cas plus vulnérables.

Les scientifiques ne sont en tout cas pas les seuls à s’intéresser au sexagénaire. Car on sait désormais qu'une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre contre l’homme de 62 ans, des chefs de fraude. Il est soupçonné de s’être volontairement fait vacciner dans des laboratoires différents afin de vendre des certificats de vaccination à des personnes qui ne souhaitaient recevoir aucune injection à l’époque où elles conditionnaient nos accès à certains lieux et certaines prestations. Aucune action pénale n’a pour le moment été lancée.