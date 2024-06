Un parc d’attraction pour rapprocher les jeunes de la lecture

Les jeunes passent dix fois plus de temps sur les écrans qu’à lire. D’après une récente étude publiée par le Centre national du livre (CNL), les 7-19 ans consacrent en moyenne 19 minutes à la lecture au quotidien pour leurs loisirs. Face à ces chiffres, comment faire pour leur redonner le goût des livres ? De nombreux évènements littéraires existent déjà un peu partout en France, mais il y en a un qui semble se détacher des autres. Son nom ? Le Livrodrome.

Un laboratoire d’expérimentation

Le concept est né en 2018, suite à un appel à projet lancé par le CNL afin de créer « un événement spécifiquement destiné aux adolescents de 11 à 18 ans, pour répondre à un enjeu majeur qui est même une grande cause nationale, la désaffection de la lecture chez les ados », explique le directeur du Livrodrome, Gauthier Morax. Ce dernier a proposé un laboratoire d’expérimentation culturelle « qui puisse inspirer les acteurs du livre, et qui donne envie aux adolescents de lire, d’écrire, de dessiner. C’est dans ce cadre-là que le Livrodrome est né dans ma tête ».

Souvent vécue comme une contrainte scolaire ou bien même familiale, la lecture chez les jeunes « n’est plus un moment de liberté ou de joie » pour le directeur, qui a donc décidé de créer un parc d’attraction littéraire pour que la lecture redevienne un loisir. « C’est un immense village du livre, une sorte de fête foraine qui s’installe tous les deux, trois jours sur une ville, et qui propose sur une journée une vingtaine d’activités courtes, ludiques, pluridisciplinaires et interactives. Il s’agit d’impliquer les jeunes, qu’ils choisissent leurs activités, et les livres avec lesquels ils veulent repartir. Tout doit simuler une pratique de lecture, d’écriture, de dessin. Et il faut mettre en scène le livre différemment pour aboutir à ce résultat », détaille Gauthier Morax.

Des ateliers originaux

130 auteurs et autrices accompagnent l’événement. Concrètement, parmi les 20 animations proposées chaque jour, le Livrodrome propose une consultation médicale littéraire où chaque adolescent s’entretient avec un libraire, un auteur ou une autrice, et repart avec une ordonnance littéraire, « et l’impact est immédiat car il se rend directement à la librairie du Livrodrome pour demander ce livre-là », précise le directeur. Il y a un également un scrabble géant, où le principe est de construire une histoire autour des mots et des expressions de la langue française. On peut aussi évoquer une boite à tatouages-manga, avec laquelle on doit répondre à un questionnaire pour savoir quel héros de manga nous sommes. Ateliers de découverte des métiers du livre, pétanque littéraire, cabinet de voyance littéraire, ou encore un The Voice du livre font aussi partie des programmes passés et présents. Gauthier Morax affirme que les jauges sont limitées « car souvent le jeu est individuel, il y a des files d’attente. Généralement, entre 1200 et 1500 adolescents sont présents dans chaque ville. »

Avec le Livrodrome, l’objectif n’est pas seulement de proposer des activités ludiques aux jeunes le temps d’une journée, mais bien de les inciter à poursuivre la lecture sur le long terme, après le passage de la « fête foraine ». Le directeur appuie cette idée : « on veut servir d’embrayage, développer les clubs de lecture des adolescents. L’an dernier, il y a eu trois créations de club. » En termes économiques, à chaque étape, environ 400 chèques lire à hauteur de 12 euros sont distribués aux participants.

Le Livrodrome se déplace partout en France jusqu’au 11 juillet. Il posera ses bagages en Bourgogne-Franche-Comté ce vendredi 28 juin à Lons-le-Saunier, et le jeudi 4 juillet à Angers. Vous pouvez retrouver toute la programmation ici.