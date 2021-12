Scène d’horreur ! Âmes sensibles s'abstenir. Le 26 novembre dernier, un touriste indien a escaladé un enclos du parc animalier Amaya View de Cagayan de Oro (Philippines) afin de rejoindre un bassin dans lequel se trouvait ce qu’il pensait être une réplique en plastique d’un crocodile. L’homme a alors sorti son smartphone et a tendu le bras pour prendre un selfie.

Quand soudain, l’animal – bien réel ! – lui a violemment agrippé le bras avec son imposante mâchoire et a tenté de l’attirer dans les buissons, et ce, sous le regard de plusieurs visiteurs impuissants (vidéo ci-dessous). Hurlant de panique et de douleur, le touriste s’est toutefois débattu de toutes ses forces pour échapper à l’attaque du crocodile mesurant environ 3,5 mètres. En vain ! Un témoin courageux est finalement intervenu et l’animal a rapidement lâché prise.

Selon le Indian Express relayé par The New York Post, la victime a eu plusieurs os cassés et a souffert de plusieurs morsures à divers endroits du bras. Des blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence. La Philippines News Agency (PNA) a déclaré que « bien que très choquée par l’incident, la famille de la victime n’a pas souhaité porter plainte contre le parc (…), car les deux parties ont convenu d’un accord ». La direction du parc s'engage en effet à participer aux frais d’hospitalisation de la victime.

A tourist was attacked by a crocodile at an amusement park in the Philippines. The man had climbed into the reptile’s pool to take a selfie, mistaking the animal for a realistic plastic model. He suffered several broken bones and eight bite wounds. https://t.co/1txjMDvW58 pic.twitter.com/bhhBjtHmTU