Un trafic chargé sur les routes les 4 prochains jours

Pour la journée de vendredi, la route du retour sera difficile selon Bison Futé. Elle est classée orange, l’arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes en rouge. Il vous est recommandé de ne pas prendre l’A10 entre Tours et Orléans du début d’après-midi jusqu’à 20h. Même chose entre Bordeaux et Poitiers de 14h à 18h. L’A71 sera chargée entre Clermont-Ferrand et Orléans de la fin de matinée jusqu’en début de soirée.

Samedi sera la journée la plus chargée : orange au niveau national et rouge sur l’arc méditerranéen dans le sens des départs. Les retours seront plus compliqués, avec une circulation classée en rouge sur la majeure partie de l’Hexagone et noire sur l’arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des départs, si vous partez d’Orléans, Bison Futé vous déconseille de prendre l’A10 direction Bordeaux en fin de matinée. Même chose pour l’A71 direction Clermont-Ferrand de 10h à 16h ainsi qu’en sens inverse.

Dimanche, le trafic sera fluide dans le sens des départs et chargé dans le sens des retours, mais un peu moins que la veille : de la fin de matinée jusqu’à 21h, la circulation sur l’A10 risque d’être compliquée entre Tours et Orléans, même chose sur l’A71 si vous partez de Clermont-Ferrand.

Enfin, lundi le trafic restera vert dans le sens des départs selon Bison Futé et orange sur l’ensemble du pays. Évitez une nouvelle fois l’A10 enter Tours et Orléans dans l’après-midi.