Vibration enflamme 18 000 personnes à Neuville-aux-Bois !

C’est DJ Myst aka la Légende , qui a ouvert le bal, missionné pour faire danser coûte que coûte le public. Mission accomplie avec succès. C’est la jeune Kiona qui a pris la suite. L’ancienne candidate tourangelle de The Voice a notamment interprété son premier titre, « Cœur de pierre ». Le passage de relai a ensuite été fait à une autre candidate de The Voice, Rita . Le public a notamment la découvrir dans la saison 9, en diffusée en 2020. Depuis, la jeune artiste a sorti plusieurs titres qu’elle a interprété ce soir, notamment « Vis une fête ».

La soirée s’est poursuivie aux côtés d’un artiste que le public côtoie depuis près de 10 ans maintenant : Tibz ! Après ses hits « On n’est pas bien là », ou « Nation », il revient un nouveau single, « Sale gosse », annonciateur d’un futur EP. Il a ensuite laissé sa place à Jeck , qui a bien évidemment interprété son titre « Parapluie » que l’on ne présente plus.

Les paroles toujours au bout des lèvres, le public n’a pas manqué non plus d’accompagner Eloïz. L’ancienne gendarme a fait danser et chanter Neuville-aux-bois, avec sa country française entrainante et son désormais célèbre titre « Hey Boy » ! Après avoir interprété également « Comment tu vas ? » en duo avec Ridsa, elle a cédé sa place à la star orléanaise qui a su faire monter la température avec ses titres latinos.