Le monde la mode est en deuil. Le groupe LVMH a annoncé ce dimanche 28 novembre en début de soirée le décès de Virgil Abloh à l’âge de 41 ans. Le directeur artistique de Louis-Vuitton homme depuis 2018 et fondateur de la marque de streetwear de luxe Off White a succombé à un cancer qu’il « combattait depuis plusieurs années ».

« Nous sommes sous le choc de cette terrible nouvelle. Virgil n’était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, il était aussi une belle âme et un homme d’une grande sagesse », a écrit Bernard Arnault, le président du groupe, dans un communiqué.

Après l’annonce de la disparition du premier grand créateur noir engagé dans l’expansion de la culture afro-américaine dans la pop-culture, de nombreux hommages ont envahi les réseaux sociaux. Des anonymes, mais aussi de beaucoup de célébrités du cinéma, de la mode, du sport, de la musique et même de la politique française ont exprimé leur émotion.

RIP VIRGIL ABLOH ?



No one will forget the impact you had. God bless you my friend.