La fratrie affiche clairement son but : faire (re)découvrir et mettre en avant les commerçants emblématiques, et l’artisanat local. Les trois frères Poupeau, à l’origine issus du monde du bâtiment, ont donc lancé une marque qui doit permettre de mettre en avant les symboles de la ville d’Orléans. Dans cette box, vous trouverez quelques spécialités issues des « Cafés Jeanne d’Arc », de la « La Chocolaterie Royale », ou d’autres grandes enseignes…. « L’idée, c’est aussi de faire rayonner la ville » explique Franck Poupeau, l'un des fondateurs de « We are Orléans ». « La marque appelée à devenir incontournable » ajoute-t-il.

« We are Orléans » a été déjà présenté brièvement sur les réseaux sociaux fin décembre 2021. La box est aujourd’hui officiellement lancée et une boutique en ligne est ouverte. On y retrouve des articles tendances tels que les « tote-bags », mugs, accompagnés d’articles faisant la renommée de la ville. Un design exclusif et représentatif de la ville a été créé par une illustratrice orléanaise : Adriana Line. Et les trois frères prévoient aussi de nombreux évènements à venir. Pour en savoir plus direction le site lesfranginsorleans.fr