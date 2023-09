World Clean Up Day: une journée pour nettoyer la planète

Mobiliser le plus de personnes pour nettoyer son environnement de ses déchets sauvages. C’est l’objectif du World Clean Up Day qui se tient le samedi 16 septembre partout en France. Une opération mondiale qui a aussi lieu dans plus de 180 pays à travers le Globe.

« Transition comportementale »

Le World Clean Up Day a vu le jour il y a une quinzaine d’années en Estonie. D’année en année, le nombre d’opérations de ramassage sont de plus en plus nombreuses en France. « Il y a une prise de conscience assez claire autour des déchets abandonnés, de plus en plus d’entreprises participent à ce type d’initiatives, elles se sentent concernées et veulent agir contre ce fléau », estime Ana Gril, vice-présidente de World Clean Up Day France. Pour preuve, l’an dernier, 1000 tonnes de déchets ont été collectés à l’occasion de la 6e édition.

Ana Gril voit en l’opération l’occasion d’une « transition comportementale ». « L’idée c’est d’aller vers une réduction des déchets à la source, à travers cette journée, on propose une prise de conscience de la surproduction de déchets dans notre société, d’où viennent-ils, comment les éviter ? ». Ana Gril, ajoute que « ramasser un déchet qui n’est pas le sien, pour des personnes qui jetaient auparavant permet de réaliser l’impact de leur geste ». Pour les autres, consommateurs de produits emballés, ils pourront éventuellement se tourner vers plus vers des produits sans emballage…

Pour l’heure plus de 1500 opérations sont organisées à travers le pays. Vous pouvez les retrouver sur le site du World Clean Up Day.