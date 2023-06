À seulement 29 ans, le Berrichon a connu un changement radical de vie, après un accident de voiture survenu en 2019, alors qu’il rentrait d’un match de football. Yann Grandguillaume est alors resté de longs mois en rééducation. C’est là-bas qu’il entendu parler pour la première fois des détections paralympiques. Sportif depuis tout petit, l’Indrien y a vu l’opportunité de continuer sa passion, malgré le handicap.

« Ces détections paralympiques, c’est vraiment des détections pour trouver les athlètes paralympiques de demain, nous explique-t-il. On était 120 à s’inscrire sur toute la France, et on a été que 30 à être présélectionnés (…) Je me suis dit que si j’ai fait les détections et que ça s’est bien passé, autant aller jusqu’au bout, tout donner, et pourquoi pas être un athlète paralympique en 2028 ».

Retenu par plusieurs fédérations françaises, il choisit donc le paratennis, « un sport bénéfique pour moi, parce que j’avais besoin de beaucoup de dépenses énergétiques, et il y en a beaucoup dans le paratennis ».

Yann se prépare donc activement pour les Jeux Paralympiques de 2028, à Los Angeles, à raison de cinq entrainements en moyenne par semaine. En parallèle, il intervient dans les entreprises et les écoles pour sensibiliser au handicap et parler de l’handisport.

Le pouvoir des réseaux sociaux

L’athlète souhaite en effet délivrer un message positif et plein d’espoir, à l’image de ce qu’il véhicule sur les réseaux sociaux au quotidien. Yann Grandguillaume partage en effet sa vie auprès de 13 000 abonnés sur Instagram, pour montrer qu’on peut vivre normalement, même avec un handicap.

« Après l’accident, j’étais perdu. Grâce aux réseaux sociaux, je suis tombé sur des comptes de garçons ou de filles qui ont des vies explosives en étant en fauteuil roulant, et ça m’a hyper motivé. Et maintenant, j’ai envie à mon tour, de donner de l’espoir à certaines personnes qui vont se retrouver en centre de rééducation après un accident. J’ai envie de montrer que même en fauteuil roulant, on peut être hyper heureux et faire plein de choses ».

Le 8 juin prochain, Yann Grandguillaume délivrera son message à travers un nouveau défi sportif. Après avoir fait le tour de la région Centre en vélo tandem l’an dernier, il participera à un mini-raid canoé kayak / vélo en tandem. Le départ sera donné à 17h au parc François-Mitterrand à Reuilly. La journée se terminera par un concert au V and B.