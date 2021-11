Yonne : le sous-traitant automobile Benteler ferme, 400 emplois supprimés

Coup dur pour l’emploi dans l’Yonne. Ce jeudi 18 novembre, le sous-traitant automobile Benteler a fait savoir qu’il allait fermer son usine de Migennes. « Face aux grosses difficultés que subit Benteler en raison de la crise automobile, due elle-même à la crise sanitaire, Benteler n'a plus les moyens de soutenir le site non-compétitif de Migennes », explique un porte-parole du groupe. L’usine, qui produit des châssis et des pièces mécaniques, perdrait « 10 millions d'euros par an » selon lui.

Au mois de juin dernier, Benteler avait lancé une recherche de repreneurs : 80 prospects ont été contactés, dont trois ont marqué leur intérêt. L'un d'eux, l'allemand Mutares, a déposé une offre mais ses conditions n'étaient « pas de nature à assurer la pérennité du site au-delà de 2024-25 », a précisé le porte-parole.

Le groupe allemand a donc annoncé ce jeudi une consultation dans la perspective de la fermeture et de la suppression des 400 emplois du site, dont 311 en CDI. Les syndicats ont appelé à un blocage du site icaunais.

(Avec AFP)