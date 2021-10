VIDÉO. Zoo de Beauval : 2ème mois d’anniversaire pour Petite neige et Fleur de coton, les bébés pandas grandissent bien !

C’est l’instant mignon de ce vendredi. Les bébés pandas Fleur de coton et Petite neige vont fêter demain leur 2ème mois d’anniversaire ! Les deux femelles sont en pleine forme avec un poids qui suit une courbe parfaite : il a plus que doublé en un mois, il est désormais de 2,8 kg et 2,7 kg. Bien loin encore des 105 kg de leur mère Huan Huan.

Fleur de coton et Petite neige ne sont pas encore actives et ne se déplacent pas, détaille l’établissement, mais elles commencent à ouvrir les yeux, bien que ce soit encore "timide". Enfin, elles sont désormais recouvertes de leur fourrure noire et blanche.

Les jumelles passent 3 à 4h avec leur mère à tour de rôle et tètent deux fois par jour. "Un biberon quotidien a été ajouté car Huan Huan n'a plus assez de lait pour ses deux petites", précise le parc.