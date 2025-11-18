Avatar 3 : Miley Cyrus signe "Dream as One"

Le rendez-vous est pris le 17 décembre prochain dans les salles de cinéma de l'Héxagone. C'est à cette date que sortira le troisième volet du film de James Cameron, Avatar : de feu et de cendres.

Un film très attendu, surtout après les deux premiers volets sortis en 2009 et 2022, qui font partie des films les plus lucratifs de l'histoire, avec pas moins de 5,2 milliards de dollars de recettes à travers le monde. Si le casting du film est cinq étoiles, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet, la bande originale devrait aussi l'être.

Miley Cyrus signe une chanson de ce troisième volet

Après Leona Lewis et The Weeknd, qui ont signé les B.O, des deux premiers volets, c'est Miley Cyrus qui a été choisie pour Avatar 3. La chanteuse américaine interprète la chanson Dream as One. Chanson qu'elle a écrit et composé le morceau avec Andrew Wyatt, Mark Ronson et Simon Franglen.

Miley Cyrus a dévoilé sur les réseaux sociaux ces quelques mots autour de ce morceau. "Écrire cette chanson avec Mark Ronson et Andrew Wyatt vient droit du coeur. Chaque parole nous remémore où nous avons été, reflète où nous sommes et garde espoir pour ce qui nous attend tous. C'était un honneur de créer quelque chose de si personnel pour un film qui se connecte si profondément avec les gens du monde entier".

La bande originale d'Avatar 3 sera totalement disponible le 12 décembre prochain.