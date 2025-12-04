Aya Nakamura a refusé un duo inédit avec Gims

Aya Nakamura n’a pas fini de surprendre son public. Lors d’une récente prise de parole, la star dévoile une anecdote qui fait beaucoup réagir les fans : un duo avec Gims a été enregistré, mais n’a finalement jamais vu le jour. Oui, un feat Aya x Gims est resté dans les tiroirs, alors qu’il aurait pu devenir un énorme hit.

Avec son franc-parler habituel, la chanteuse explique que le morceau ne correspondait pas totalement à sa vision. Elle précise que le titre est finalement récupéré par un autre artiste, La Mano.

Aya assume pleinement son choix : quand elle accepte une collaboration, elle aime être force de proposition et souhaite souvent aller plus loin avec un second morceau. Sur ce projet-là, la direction artistique ne lui permettait pas de s’exprimer comme elle le voulait.

Aucun clash, aucun malaise : Aya Nakamura reste totalement détendue sur le sujet. Elle assure qu’il n’y a aucune tension avec Gims et qu’un autre duo pourrait très bien voir le jour à l’avenir. Une déclaration qui relance déjà tous les espoirs.