Black Friday : la complexe logistique des retours

Les vêtements et l’électronique sont les produits les plus achetés lors de cet évènement commercial. L’occasion de souligner que, selon une étude de l’organisation Green Alliance, jusqu’à 80 % de ces produits finissent jetés, renvoyés… ou jamais utilisés… Un chiffre énorme, mais très peu expliqué.

Que deviennent ces produits ?

Et bien la plupart ne reviennent jamais en rayon. Pour bien comprendre, il faut se pencher sur la “reverse logistics”,c’est-à-dire toute la logistique des retours clients, et donc le tri, l’inspection, le reconditionnement… ou la destruction.

Pour les produits alimentaires, la loi européenne impose leur destruction automatique dès qu’ils sont retournés, même intacts. Pour l’électronique ou les petits objets, les plateformes découvrent que le reconditionnement coûte parfois plus cher que l’article lui-même, et que cela ne vaut donc pas le coup d'être remis en vente.

Résultat : une partie est revendue en lots, une autre exportée… et beaucoup partent directement en destruction.

Au fond, ce n’est pas le prix des promos qui coûte le plus aux marques…ce sont les retours.