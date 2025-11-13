Bruno Mars bat un record avec un titre sorti en 2010

Alors que tout le monde attend son nouvel album, Bruno Mars refait parler de lui… grâce à un titre sorti à l’été 2010 ! Vous vous souvenez forcément de Just the Way You Are. Véritable phénomène mondial, le morceau avait déjà été le plus grand succès musical de l’année 2011, avec plus de 12,5 millions de copies vendues. Aujourd’hui, la chanson flirte avec les trois milliards d’écoutes.

La ballade romantique vient tout juste d’obtenir son 21ᵉ disque de platine aux États-Unis, établissant ainsi un record historique : Just the Way You Are devient le morceau le plus certifié de l’histoire de la musique digitale sur le sol américain.

Avec ces 21 certifications, Bruno Mars devance désormais Sunflower, le tube signé Post Malone et Swae Lee, qui totalise 20 disques de platine. Et ce n’est pas tout : l’album Doo-Wops & Hooligans, qui contient ce titre emblématique, vient de franchir le cap des 9 millions de copies vendues aux États-Unis.