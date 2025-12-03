Cancer du sein : quand le flair des chiens ouvre la voie à un futur “nez électronique”

Dans l’essai KDOG1, mené auprès de 181 femmes, deux chiens spécialement entraînés ont identifié 80 % des échantillons positifs pour au moins l’un d’eux, mais seulement 49 % pour les deux chiens simultanément. Un taux insuffisant pour remplacer une mammographie, mais suffisamment prometteur pour ouvrir une piste scientifique nouvelle.

Les chiens peuvent détecter le cancer… mais pas encore assez précisément. Détecter un cancer du sein avec une simple compresse placée quelques heures sur la peau : c’est l’ambition du projet KDOG, lancé à l’Institut Curie en 2016. Les résultats publiés dans Nature Communications fin novembre 2025 montrent que les chiens repèrent bel et bien des signaux tumoraux dans la transpiration, mais avec une fiabilité encore trop faible pour une mise en clinique.

Test de détection d'échantillons de transpiration par l'un des chiens pour "sentir" le cancer

La véritable percée de KDOG n’est pas uniquement canine : elle est chimique. Les animaux détectent forcément quelque chose : des composés organiques volatils (COV) émis par les cellules cancéreuses.

Identifier ces molécules pourrait permettre la création d’un nez électronique, capable de reproduir et dépasser le flair animal. « Si nous parvenons à isoler la signature moléculaire perçue par les chiens, nous pourrons développer un test simple, rapide, non invasif et accessible partout dans le monde », explique la Dre Isabelle Fromantin, fondatrice du projet.

Un enjeu majeur : rendre le dépistage plus accessible

En France, le dépistage organisé repose encore largement sur la mammographie, qui permet pourtant de guérir 9 cancers du sein sur 10 lorsqu’ils sont détectés tôt. Problème : moins d’une femme sur deux participe au programme national. KDOG pourrait ainsi être une réponse pour les femmes jeunes, celles vivant loin d’un centre de dépistage, ou encore celles qui redoutent la mammographie. Une méthode légère, indolore, reproductible, et potentiellement universelle.

Si la signature olfactive est identifiée, KDOG pourrait ouvrir la voie à des diagnostics précoces pour d’autres cancers, reposant sur la même méthode d’analyse des COV. Les résultats sont déjà suivis de près par d’autres équipes internationales. « Nous sommes fiers, car notre travail inspire tout un pan de la recherche », conclut la Dre Fromantin. Une avancée qui pourrait transformer la manière de dépister le cancer, en France et ailleurs.