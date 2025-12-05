Maternité pendant les Fêtes : les femmes du Centre-Val de Loire sont les plus heureuses
Publié : 5 décembre 2025 à 5h56 par Alicia Méchin
L’expérience d’accoucher en fin d’année, en période de fêtes, ne serait pas la même selon les régions, c’est ce que révèle une récente étude Censuswide pour INTIMINA.
Pour réaliser cette étude, 1000 femmes françaises âgées de 18 ans et plus, et ayant accouché au cours du 4ème trimestre, ont été sondées, pour connaitre leur expérience à la maternité. Était-ce une expérience joyeuse ? émotionnelle ? Ou bien ont-elles dû répondre à la pression sociale et accepter de recevoir de la visite alors qu’elles étaient épuisées ?
Et les résultats ne sont pas les mêmes selon les régions. C’est en Centre-Val de Loire que les femmes ont le plus une expérience joyeuse. 66,1% qualifient l'expérience de « joyeuse » (contre 52,9% en moyenne nationale). Suivi des Pays de la Loire (62,5%), et la région PACA (59,7%).
Pourquoi ? L’étude émet plusieurs suppositions :
- Moins de pression sociale dans le Sud
- Des Traditions familiales peut-être plus respectueuses
- Climat plus doux pendant l'hiver ?
L’exception occitane
Si en Centre-Val de Loire, les mères sont plus nombreuses à déclarer un séjour à la maternité en fin d’année « joyeux », c’est en réalité l’Occitanie qui se révèle être la région la plus heureuse en réussissant l'équilibre parfait : C’est 4e région la plus joyeuse (58%) avec la pression sociale la plus faible (28,4%).