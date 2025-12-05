Coronavirus MERS : les virus sont-ils plus nombreux qu'avant ?

Ils ont été identifiés en France sur des personnes « de retour de l’étranger ».

« C’est moi où les virus sont de plus en plus nombreux et fréquents ? »

On trouve davantage de cas aujourd’hui parce qu’on teste davantage, pas parce que le virus circule plus. C’est l’intensification du dépistage, de la surveillance et des alarmes sanitaires qui explique l’augmentation apparente.

Aujourd’hui, les systèmes de santé disposent de tests plus rapides, plus sensibles et plus systématiques.

Exemple : Dès qu’un voyageur présente des symptômes respiratoires inhabituels, les médecins déclenchent des analyses complètes pour identifier l’agent infectieux — ce qui n’était pas toujours le cas auparavant.

Résultat : on identifie des cas qui seraient passés inaperçus il y a quelques années, ou qui auraient été classés dans une autre catégorie.

En conclusion : plus on cherche, plus on trouve.