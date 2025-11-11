Ce nouveau membre de Måneskin se la joue solo

Restera-t-il quelque chose de Måneskin ? On peut légitimement se poser la question au regard des projets solos qui naissent pour les trois quarts des membres du groupe gagnant de l’Eurovision en 2021.

Alors qu’une bonne partie de la planète les prenait pour une parodie, les musiciens de Måneskin ont prouvé qu’ils en avaient sous le capot.

Thomas Raggi, par exemple… Certes, sa dextérité à la guitare n'est plus à prouver, mais de là à attirer dans ses filets les plus grands noms de la scène rock dans son premier opus… ça force le respect, sinon l’admiration.

Masquerade, son premier album solo, est produit par Tom Morello. Oui, oui, vous avez bien lu : Tom Morello de Rage Against The Machine.

C’est lui qui a supervisé la mise en boite des huit pistes de ce premier effort qui compte dans ses rangs de très gros invités : Alex Kapranos de Franz Ferdinand (pour une reprise de You Spin Me Round de Dead Or Alive), le batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith, Serge Pizzorno de Kasabian, Luke Spiller le chanteur des Struts ou encore Matt Sorum l’ex batteur des Guns N Roses.

Mine de rien, Masquerade le premier album solo de Thomas Raggi déclenche une petite impatience qui n’est pas près de s’éteindre.

Rendez-vous le 5 décembre pour juger sur pièce.