Charlotte Cardin dénonce le "body-shaming" dont elle est l’objet

Dans une interview accordée à Konbini, Charlotte Cardin a souhaité mettre les choses au clair : « Un truc qui revient tout le temps… ça me saoule, c’est que les gens parlent tout le temps de mon corps : ‘Elle est anorexique, elle est trop maigre…’ » Elle déplore : « Je n’en reviens pas qu’on en soit encore là. »

L’artiste dénonce la violence et l’absurdité d’un tel discours : « Même si j’avais un trouble alimentaire, si j’étais malade, ce n’est pas des commentaires comme ça qui aideraient. » En clair, s’attaquer au corps d’une femme — et d’une artiste — devient non seulement déplacé, mais aussi potentiellement dangereux.

Parallèlement à cette prise de parole, Charlotte Cardin poursuit une année 2025 marquée par le succès, notamment avec son single Feel Good et son rôle de marraine de la 13ᵉ saison de Star Academy.

Sa détermination à se faire respecter va de pair avec un message clair : la carrière, la voix et l’engagement artistique doivent primer sur l’apparence.

En refusant de laisser son corps devenir sujet de débat, elle invite à repenser la manière dont les médias et les internautes abordent les questions physiques — et à cesser de réduire une femme à son apparence.

Pour Charlotte Cardin, encore, « être mince ne mérite pas d’être scruté, cela ne devrait pas faire la une ». Un rappel essentiel à l’heure où le body-shaming reste malheureusement courant.