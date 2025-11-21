Claudio Capéo sort l'album du "Nouveau Souffle"

Il célèbre cette année ses dix ans de carrière. Et quoi de mieux, pour marquer l’événement, que de s’offrir un nouvel album ? Claudio Capéo revient ainsi avec son cinquième opus, Nouveau Souffle.

Révélé en 2016 sur le plateau de The Voice, c’est son titre Un homme debout qui le propulse sous les projecteurs. Il enchaîne alors tournées et albums. Son précédent disque, sorti en 2020, avait d’ailleurs surpris son public : Claudio Capéo y chantait en italien, sa seconde langue, renforçant ainsi son lien profond avec l’Italie.

Un nouveau souffle, mais toujours avec son accordéon

Cinq ans plus tard, il fait donc son retour avec un album entièrement en français, toujours accompagné de son fidèle accordéon. Un instrument qu’il modernise et revisite grâce à de nouvelles sonorités. Nouveau Souffle, c’est aussi l’occasion pour lui de collaborer avec de nouveaux artistes, comme Mosimann, afin de surprendre et de renouveler son univers musical.

L’album se veut également plus intimiste. Le premier single, Madame, en est une belle illustration, tout comme Sperenza, un titre adressé à son fils. Comme une lettre ouverte, l’artiste y partage ses peurs, ses convictions, et cette envie viscérale de transmettre des valeurs essentielles : la force de croire, la capacité de se relever, et l’importance d’avancer malgré les tumultes du monde.

Un album qu'il défendra lors d'une tournée qui démarrera à l'été 2026, avec quelques dates en festival, avant de se rendre sur les différentes scènes de l'Héxagone.